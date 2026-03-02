إعلان

استهداف مصفاة تابعة لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة وتعليق عملياتها

كتب : مصراوي

09:46 ص 02/03/2026

ارامكو

وكالات

أكد مصدر أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية تم تعليق عملياتها كإجراء احترازي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقبل ذلك أفادت الوكالة أن تمت السيطرة على حريق صغير ومحدود في منشأة تكرير تابعة لشركة "أرامكو" السعودية برأس تنورة عقب ما يبدو أنها ضربة بطائرة مسيرة وقعت في وقت سابق من صباح اليوم.

وجاء ذلك بحسب ما قاله مراسل لموقع "سيمافور" في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر.

وفي أسواق النفط، قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% اليوم مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام، حيث صعدت إيران وإسرائيل هجماتهما التي خلفت أضرارا طالت ناقلات النفط وعطلت الشحن في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

