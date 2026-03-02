إعلان

بعد موجة ضربات إيرانية.. تصاعد الدخان من موقع السفارة الأمريكية في الكويت

كتب : مصراوي

09:53 ص 02/03/2026

هجوم إيراني على الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تصاعدت أعمدة الدخان من مقر السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، اليوم الإثنين، بعد موجة جديدة من الضربات الإيرانية.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق في العاصمة الكويتية، فيما أعلن الدفاع المدني اعتراض عدد من المسيّرات التي استهدفت البلاد، في ظل موجة الهجمات التي تشنّها إيران على دول الخليج ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وفيما لم تعلن السفارة الأمريكية بعد تعرضها لهجوم، أصدرت تنبيها أمنيا دعت فيه إلى البقاء بعيدا عن مقرّها.

وأوردت في بيان على موقعها: "لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت لا تتوجهوا إلى السفارة احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيدًا عن النوافذ لا تخرجوا".

أضاف البيان: "يلتزم موظفو السفارة الأمريكية بالاحتماء في أماكنهم".

قالت القوات الكويتية، اليوم الإثنين، إنها تصدّت لعدد من المسيّرات استهدفت البلاد فجرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا.

وأسفرت الهجمات الإيرانية حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص في دول الخليج، بينهم شخص في الكويت، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم إيراني على الكويت واريخ إيرانية على الكويت لكويت سواق المال الكويتية لسفارة الأمريكية في الكويت السفارة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفجارات في القدس وتل أبيب بعد صواريخ إيرانية
شئون عربية و دولية

انفجارات في القدس وتل أبيب بعد صواريخ إيرانية
"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
فيديوهات رمضان

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
استهداف مصفاة تابعة لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة وتعليق عملياتها
شئون عربية و دولية

استهداف مصفاة تابعة لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة وتعليق عملياتها
أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو
شئون عربية و دولية

أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل