

وكالات

تصاعدت أعمدة الدخان من مقر السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، اليوم الإثنين، بعد موجة جديدة من الضربات الإيرانية.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق في العاصمة الكويتية، فيما أعلن الدفاع المدني اعتراض عدد من المسيّرات التي استهدفت البلاد، في ظل موجة الهجمات التي تشنّها إيران على دول الخليج ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وفيما لم تعلن السفارة الأمريكية بعد تعرضها لهجوم، أصدرت تنبيها أمنيا دعت فيه إلى البقاء بعيدا عن مقرّها.

وأوردت في بيان على موقعها: "لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت لا تتوجهوا إلى السفارة احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيدًا عن النوافذ لا تخرجوا".

أضاف البيان: "يلتزم موظفو السفارة الأمريكية بالاحتماء في أماكنهم".

قالت القوات الكويتية، اليوم الإثنين، إنها تصدّت لعدد من المسيّرات استهدفت البلاد فجرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا.

وأسفرت الهجمات الإيرانية حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص في دول الخليج، بينهم شخص في الكويت، وفقا لسكاي نيوز.