إيلون ماسك يهاجم "شات جي بي تي" بسبب الانتحار.. ما القصة؟

هاجم الملياردير إيلون ماسك سجل شركة OpenAI في مجال السلامة، معتبرا أن شركته xAI تمنح هذا الملف أولوية أكبر، وذلك في إفادة حديثة ضمن دعواه القضائية ضد مطور "شات جي بي تي".

وخلال الإفادة، قال ماسك: "لم ينتحر أحد بسبب جروك، لكن يبدو أن بعضهم أقدم على ذلك بسبب شات جي بي تي"، في إشارة إلى روبوت الدردشة التابع لشركته، مقارنة بالمنتج الأشهر لأوبن إيه آي.

وجاءت تصريحات ماسك في سياق استجواب حول رسالة عامة كان قد وقعها في مارس 2023، دعا فيها مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى تعليق تطوير أنظمة تتجاوز قدرات نموذج GPT-4 لمدة ستة أشهر على الأقل.

وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن الرسالة حذرت من تسارع غير منضبط في سباق تطوير أنظمة فائقة القوة.

وحملت الرسالة، التي وقعها أكثر من 1100 شخص بينهم خبراء في المجال، انتقادات لاذعة لطريقة إدارة مختبرات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنها تخوض "سباقا خارجا عن السيطرة لتطوير ونشر عقول رقمية فائقة القوة، لا يستطيع أحد ولا حتى مبتكروها فهمها أو التنبؤ بها أو السيطرة عليها بشكل موثوق".

ومنذ ذلك الحين، تعززت هذه المخاوف، إذ تواجه أوبن إيه آي سلسلة دعاوى قضائية تزعم أن الأساليب الحوارية التلاعبية لروبوت "شات جي بي تي" تسببت في أضرار نفسية لعدد من المستخدمين، مع الإشارة إلى حالات انتحار يزعم ارتباطها بالتفاعل مع الروبوت، إذ يفهم من تعليق ماسك أن هذه الوقائع قد تستخدم لدعم موقفه القانوني في النزاع القائم.

ونشر نص شهادة ماسك المصورة، التي أُدلي بها في سبتمبر الماضي، علنا هذا الأسبوع، تمهيدا لمحاكمة مرتقبة أمام هيئة محلفين الشهر المقبل.

وتتركز الدعوى القضائية على تحول أوبن إيه آي من كيان بحثي غير ربحي إلى شركة هادفة للربح، وهو ما يعتبره ماسك خرقا للاتفاقات التأسيسية التي قامت عليها الشركة.

ويؤكد ضمن دفوعه أن العلاقات التجارية قد تدفع الشركة إلى تفضيل سرعة التطوير وتوسيع النماذج وتعظيم الإيرادات على حساب معايير السلامة.

في المقابل، تواجه "إكس إيه آي" انتقادات خاصة بها، إذ انتشرت في الشهر الماضي، عبر منصة X صور عارية مولدة عبر روبوت "جروك" لنساء وقاصرين دون موافقتهم، ما أثار موجة غضب واسعة.

وأعلن مكتب النائب العام في ولاية كاليفورنيا فتح تحقيق في الواقعة، كما باشر الاتحاد الأوروبي تحقيقا منفصلا، فيما اتخذت حكومات أخرى إجراءات شملت فرض قيود وحجب بعض المحتوى.

وفي إفادته، شدد ماسك على أنه وقع رسالة التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي لأنها "بدت فكرة جيدة"، نافيا أن يكون دافعه تأسيس شركة منافسة لأوبن إيه آي في ذلك التوقيت.

وتطرق في شهادته إلى مفهوم "الذكاء الاصطناعي العام"، الذي يشير إلى أنظمة قادرة على مضاهاة أو تجاوز القدرات البشرية، مؤكدا أنه "ينطوي على مخاطر".