انفجارات في القدس وتل أبيب بعد صواريخ إيرانية



وكالات

دوت عدة انفجارات، اليوم الإثنين، في القدس، وأُطلقت صفارات الإنذار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل.

كما سُمعت انفجارات في منطقة تل أبيب بوسط إسرائيل.

أفاد الجيش أنه قبل وقت قصير، رصدت القوات الإسرائيلية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مضيفًا أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراضها، داعيًا السكان إلى التوجه إلى الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار مجددًا في القدس نحو الساعة 5:40 بتوقيت جرينتش، بعدما أعلن الجيش أنه رصد صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

ولم تعلن فرق الإسعاف عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

والأحد، قُتل 9 أشخاص وفُقد 11 في وسط إسرائيل عندما انهار مبنى فوق ملجأ إثر ضربة مباشرة بصاروخ إيراني، كما أُصيب 7 أشخاص بجروح في ضربة وقعت مساءً في منطقة بيت شيمش غربي القدس.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش أطلق حربًا هجومية ضد حزب الله.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، في تقييم للوضع مع قادة هيئة الأركان بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان: "لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله، لسنا فقط في الخطوط الدفاعية، بل ننطلق إلى الهجوم".

وأضاف زامير: "يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال، نحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية، واستعدادات هجومية متواصلة في موجات من الغارات، وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية".

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع إسرائيلي جنوبي حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيّرات، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا للغد.