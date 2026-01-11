الفيوم – حسين فتحي:

سيطرت حالة من الحزن والأسى على قرية المظاطلي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد وفاة شقيقين في العشرينيات من عمرهما إثر حادث تصادم مأساوي بين سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها وسيارة نقل ثقيل، على الطريق الإقليمي ضمن حدود محافظة المنوفية، أثناء عودتهما إلى قريتهما بالفيوم.

وأكد عصام الشريعي، ابن عم الضحايا، أن الشقيقين، حامد عبد الجليل حمدي 20 عامًا، وشقيقه عبد الجليل 18 عامًا، كانا يعملان في نقل الأخشاب إلى العملاء بمحافظة المنوفية، حيث يقيمون بالقرب من المزارع التي يعمل بها أقاربهم في زراعة الخضروات على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشريعي أن الضحايا لم يكونا متزوجين، وكانا يعملان من أجل الاستعداد للخطوبة والزواج، إلا أن القدر لم يمهلهما.

ويستعد أهالي قرية المظاطلي لاستقبال جثامين الشقيقين فور وصولها من محافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن العميق في القرية.