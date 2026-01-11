إعلان

ذهبا للعمل وعادا في الكفن.. حكاية شقيقين خطفهما الموت قبل فرحة الخطوبة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

01:47 م 11/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عبد الجليل حمدى ضحية حادث سير
  • عرض 3 صورة
    حامد عبد الجليل حمدى ضحية حادث الإقليمى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم – حسين فتحي:

سيطرت حالة من الحزن والأسى على قرية المظاطلي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد وفاة شقيقين في العشرينيات من عمرهما إثر حادث تصادم مأساوي بين سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها وسيارة نقل ثقيل، على الطريق الإقليمي ضمن حدود محافظة المنوفية، أثناء عودتهما إلى قريتهما بالفيوم.

وأكد عصام الشريعي، ابن عم الضحايا، أن الشقيقين، حامد عبد الجليل حمدي 20 عامًا، وشقيقه عبد الجليل 18 عامًا، كانا يعملان في نقل الأخشاب إلى العملاء بمحافظة المنوفية، حيث يقيمون بالقرب من المزارع التي يعمل بها أقاربهم في زراعة الخضروات على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشريعي أن الضحايا لم يكونا متزوجين، وكانا يعملان من أجل الاستعداد للخطوبة والزواج، إلا أن القدر لم يمهلهما.

ويستعد أهالي قرية المظاطلي لاستقبال جثامين الشقيقين فور وصولها من محافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن العميق في القرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الفيوم حادث تصادم محافظة المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي
أخبار مصر

أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي
يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

تونس تعفي 5 فئات من المصريين من "التأشيرة المسبقة".. تعرف عليها
شئون عربية و دولية

تونس تعفي 5 فئات من المصريين من "التأشيرة المسبقة".. تعرف عليها
حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير
علاقات

حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران