أسوان – إيهاب عمران:

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، العرض التقديمي حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

حضر العرض أيضًا السيدة روضة الحلبى ممثلة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومحمد الإتربى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.

استعرض العرض التقديمي ملخص إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، من خلال حزمة التدخلات التمويلية والفنية التي تهدف إلى تمكين صغار المزارعين، تسهيل حصولهم على التمويل الميسر، تطوير أساليب الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية، الاستخدام الأمثل للموارد المائية، دعم سلاسل القيمة الزراعية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2021 في 60 قرية بـ 6 محافظات هي: أسوان، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وانتهت في عام 2022.

أما المرحلة الثانية، فبدأت في يوليو 2024 بعدد 11 قرية ضمن نفس المحافظات، منها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، مع تكرار الأنشطة الخاصة بالحشد المجتمعي وتحسين الإنتاج الزراعي وكفاءة الري والشمول المالي، وإضافة أنشطة جديدة مثل: تنفيذ نماذج للري بالتنقيط، إنشاء محطات طاقة للري تعمل بالطاقة الشمسية، تنفيذ نماذج متكاملة للإنتاج الزراعي.

من جانبه، أكد محافظ أسوان أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة، وأن دعم صغار المزارعين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لما له من أثر مباشر في تحسين دخول الأسر الريفية، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والقرى والنجوع.

وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء اقتصاد قوي وشامل.