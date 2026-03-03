أصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر بيانًا رسميًا ردًا على ما نشرته وكالة "بلومبرغ" مساء الاثنين بشأن منظومة الدفاع الجوي القطرية.

وأكد أن ما ورد في التقرير حول استنفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت غير صحيح، مشددًا على أن المخزونات لم تنفد، وأن المنظومة تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية.

وأوضح أن القوات المسلحة القطرية أثبتت في مناسبات عديدة كفاءتها العالية في حماية أمن الدولة والتصدي لأي تهديدات خارجية، مؤكدًا أنها على درجة كاملة من الاستعداد لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار وفق ما تقتضيه الضرورة.

وانتقد نشر معلومات وصفها بغير الدقيقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب المسؤولية، لا سيما في ظل الظروف الحساسة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأشار مكتب الإعلام الدولي إلى أنه يجري حاليًا النظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تصحيح ما وصفه بالتضليل الإعلامي بشكل عاجل.