ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي

كتب : مصراوي

02:48 ص 03/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخامنئي

وكالات

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دفاعه عن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن تلك الخطوة حالت دون امتلاك طهران سلاحا نوويا قبل 3 سنوات.

قال ترامب على "تروث سوشيال": "لو لم أقم بإنهاء اتفاق باراك أوباما النووي المروّع مع إيران لكانت امتلكت سلاحا نوويا قبل 3 سنوات".

أضاف: "منتقدو الهجوم على إيران يقفون في الجانب الآخر مهما فعلت لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قائلا: "لو لم نهاجم إيران لانتقدنا الديمقراطيون مطالبين بالتحرك فورا".

وأشار إلى أن الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يتذمرون من الهجوم الضروري الذي شنته واشنطن وتل أبيب على إيران.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال الإثنين، إن الضربات على إيران مهمة لتحقيق الاستقرار، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



