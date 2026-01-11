محافظ أسيوط يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بمديرية الزراعة

حريق في محطة محولات ببني سويف وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

أسيوط - محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية بالمحافظة، لإجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفتين قياديتين بمديرية الزراعة بأسيوط، وذلك في إطار الحرص على اختيار الكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل الزراعي والتعاوني، وفقًا للقانون والمعايير المعتمدة، وبما يواكب توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء التنفيذي داخل القطاعات الحيوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، ويسري كامل مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة والدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، ورمضان مصطفى موجه عام اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن لجنة الوظائف القيادية أعلنت عن حاجة مديرية الزراعة لشغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، حيث تلقت الأمانة الفنية للجنة القيادات طلبات المتقدمين خلال فترة الإعلان التي تم نشرها عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 25 نوفمبر 2025.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الهدف من هذه الاختبارات هو تقييم القدرات القيادية والفنية للمتقدمين، والتعرف على رؤيتهم لتطوير القطاع الزراعي والتعاوني، ومدى قدرتهم على إدارة الملفات الحيوية والتعامل مع التحديات التي تواجه الفلاحين على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال اللقاء توجيه عدد من الأسئلة العملية للمتقدمين، من بينها كيفية التصرف في حال حدوث نقص في الأسمدة، وضمان وصولها لمستحقيها، والتعامل مع حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد من آثارها البيئية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالقطاع الزراعي والتعاوني، وآليات دعم الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إجراء الاختبارات لعدد (4) متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، وعدد (7) متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، حيث جرى تقييم خبراتهم، ومهاراتهم في إدارة الأزمات، وقدرتهم على اتخاذ القرار، ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن عملية الاختيار تتم وفق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات واعية تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم الفلاح باعتباره محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وأحد ركائز الأمن الغذائي بمحافظة أسيوط.