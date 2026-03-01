إعلان

ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟

كتب : أحمد الخطيب

10:59 م 01/03/2026 تعديل في 11:07 م

الذهب والدولار

تشهد الأسواق المالية في مصر تقلبات قوية نتيجة التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط، بعد ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران ورد طهران بهجمات على قواعد أمريكية في الخليج وإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

هذا التصعيد أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة، ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية، في ظل عطلة البورصات العالمية التي حالت دون توازن السوق على المستوى الدولي، مع تأثير إضافي من ارتفاع أسعار الذهب، والدولار والعملات العربية، وهبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

ارتفاع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية منذ بداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 590 جنيهًا، ليسجل اليوم مستوى قياسي جديد بنحو 7600 جنيهًا.

ارتفاع الدولار واليورو والعملات العربية

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم واقترب من 48 جنيهًا، فيما سجل اليورو قفزة مقابل الجنيه في 5 بنوك، كما ارتفعت أسعار 6 عملات عربية خلال التعاملات، ما يعكس الضغوط المستمرة على الأسواق النقدية المحلية.

خسائر البورصة المصرية

تراجعت البورصة المصرية بشكل واضح خلال تعاملات اليوم، حيث وصلت الخسائر إلى نحو 73 مليار جنيه، متأثرة بالاضطرابات العالمية والتوترات الإقليمية، مع تراجع معنويات المستثمرين وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

