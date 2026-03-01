تشهد الأسواق المالية في مصر تقلبات قوية نتيجة التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط، بعد ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران ورد طهران بهجمات على قواعد أمريكية في الخليج وإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

هذا التصعيد أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة، ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية، في ظل عطلة البورصات العالمية التي حالت دون توازن السوق على المستوى الدولي، مع تأثير إضافي من ارتفاع أسعار الذهب، والدولار والعملات العربية، وهبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

ارتفاع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية منذ بداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 590 جنيهًا، ليسجل اليوم مستوى قياسي جديد بنحو 7600 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى قمة قياسية بحلول التعاملات المسائية

ارتفاع الدولار واليورو والعملات العربية

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم واقترب من 48 جنيهًا، فيما سجل اليورو قفزة مقابل الجنيه في 5 بنوك، كما ارتفعت أسعار 6 عملات عربية خلال التعاملات، ما يعكس الضغوط المستمرة على الأسواق النقدية المحلية.

اقرأ أيضًا:

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

خسائر البورصة المصرية

تراجعت البورصة المصرية بشكل واضح خلال تعاملات اليوم، حيث وصلت الخسائر إلى نحو 73 مليار جنيه، متأثرة بالاضطرابات العالمية والتوترات الإقليمية، مع تراجع معنويات المستثمرين وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

اقرأ أيضًا:

وصلت 73 مليار جنيه.. ما أسباب خسائر البورصة خلال جلسة تداول اليوم؟