محافظ جنوب سيناء والفريق كامل الوزير يبحثان تعزيز خطط التنمية والمشروعات القومية

كتب : مصراوي

11:26 ص 11/01/2026
    خطة التنمية
    الفريق كامل الوزيري

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز الخطط التنموية بالمحافظة، ومناقشة عدد من الملفات التنموية الحيوية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض المشروعات القومية الجاري تنفيذها بجنوب سيناء، ودعم المناطق الصناعية، إلى جانب مناقشة خطة الدولة لتطوير الموانئ بالمحافظة، وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاعات النقل والصناعة والموانئ، مشيدًا بدوره المحوري في دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات القومية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وأكد المحافظ أنه جارٍ العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة التي جرى التصديق عليها، وذلك في إطار تعزيز خطط التنمية الشاملة على أرض سيناء وتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة.

كامل الوزير وزير النقل والصناعة خالد مبارك محافظ جنوب سيناء رؤية مصر 2030

