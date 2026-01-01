ضربت سواحل الإسكندرية اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نوة رأس السنة -صور

محافظ أسيوط يطلق مبادرة إنسانية في أول أيام العام الجديد -صور

ضربت نوة رأس السنة أحياء وسواحل الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن المهندس سامى قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، والدفع بـ 150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة عيد رأس السنة":

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح غربية وأمطار غزيرة.

- سميت نوة "رأس السنة" لحلولها خلال احتفالات العام الميلادي الجديد.

- تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يناير كل عام، وعادة بدءًا من يوم 2 يناير.

- تستمر نوة عيد الميلاد غالبًا نحو 4 أيام.

- يرتفع موج البحر يرتفع خلالها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية.

- يعقبها نوة "الفيضة الكبرى" والتي تشهد أمطار شديدة لمدة 6 أيام.

يشار إلى أن عروس المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.