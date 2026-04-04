نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 26 مارس وحتى 1 ابريل الجاري.

دعم المزارعين بأسعار مجزية

واستعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، ملامح هذه استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي، مع دعم المزارعين بأسعار مجزية، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 20% من خلال ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الزراعة الحديثة. كما شملت الخطة تحديث منظومة الميكنة الزراعية بإدخال 5000 معدة حديثة، والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل نحو 700 ألف فدان.

تقديم الدعم الفني لمزارعي الخضر والفاكهة

وفي إطار دعم المزارعين ميدانيا، كثفت الوزارة من جهودها الإرشادية والرقابية في مختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية موسعة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة بمحافظة أسوان، إلى جانب متابعة الصوب الزراعية وتقديم الدعم الفني لمزارعي الخضر والفاكهة في مناطق الجيزة والبحيرة والنوبارية. كما واصلت مديريات الزراعة تكثيف المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، بالتوازي مع الاستعداد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.

تكثيف الحملات التفتيشية

وفيما يتعلق بإحكام الرقابة على الأسواق، شددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لضبط منظومة الأسمدة والمبيدات، حيث أسفرت جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن ضبط أكثر من 156 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، مع تحرير 961 محضرا خلال شهر مارس. كما واصل المعمل المركزي للمبيدات دوره الرقابي والبحثي، حيث تم تحليل أكثر من 17 ألف عينة خلال الربع الأول من العام، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

تدريب الكوادر الفنية

كما عقدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية اجتماعاً لتطوير بوابتها الإلكترونية وتدريب الكوادر الفنية، بالتزامن مع إنجاز 1390 إصداراً متنوعاً لخدمة القطاع خلال شهر مارس، كذلك شهد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، نشاطاً مكثفاً شمل تحليل 8682 عينة، واستقبال زيارات لشركات التصدير وطلاب الجامعات، مع مشاركة فعالة في ورش عمل ولقاءات دولية حول استدامة المحاصيل وسلامة الغذاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مرض الجلد العقدي

وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والصحة الحيوانية، أطلقت الوزارة الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام، كما تم تنفيذ أعمال ترصد وبائي موسعة شملت فحص أكثر من 555 ألف طائر و180 ألف رأس ماشية في مختلف القرى، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. كذلك تم عقد ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لمراجعة الدليل الحقلي لمكافحة الطفيليات في الماشية.

وعلى صعيد التعاون والتنسيق الحكومي، عقد وزير الزراعة علاء فاروق اجتماعا مشتركا مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم لبحث سبل تعزيز التكامل بين المنظومتين الزراعية والمائية، كما شارك "فاروق" في اجتماع ثلاثي ضم وزيري التموين والاستثمار لبحث آليات تحقيق استقرار الأسواق ودعم جهود التنمية الاقتصادية. وشاركت الوزارة كذلك في أعمال صياغة الاستراتيجية العالمية لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030، في ضوء الدور المصري الفاعل في هذا الملف.

وفي إطار جهود التنمية والخدمات، نجحت أجهزة الوزارة في إعادة تأهيل وفتح الطرق المتضررة بمنطقة “تجمع النهايات” بشمال سيناء عقب السيول، كما تم تنظيم عدد من الأيام الحقلية واللقاءات الإرشادية بمناطق الوادي الجديد لدعم المزارعين. واستقبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح زيارة محافظ مطروح لمتابعة جهود التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار، فضلًا عن إعلان فتح باب العضوية بالاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لدعم القطاع التصديري.

وفي مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تمكنت الوزارة من إعادة إطلاق 10 صقور نادرة إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها من محاولات الاتجار غير المشروع، في خطوة تعكس التزام الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تقدم وزير الزراعة بخالص التهنئة للسفير نبيل فهمي بمناسبة اختياره أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، بما يعزز العمل العربي المشترك.

وتؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وإحكام الرقابة على الأسواق، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.