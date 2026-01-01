إعلان

نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:42 ص 01/01/2026
    أمطار رأس السنة في الإسكندرية (2)_2
    أمطار رأس السنة في الإسكندرية (3)_3
    أمطار رأس السنة في الإسكندرية (4)_4
    جهود كسح مياه الأمطار في الإسكندرية (1)_6
    أمطار رأس السنة في الإسكندرية (5)_5
    جهود كسح مياه الأمطار في الإسكندرية (3)_8
    جهود كسح مياه الأمطار في الإسكندرية (2)_7

ضربت نوة رأس السنة أحياء وسواحل الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية، جاءت نوة عيد الميلاد مبكرًا قبل موعدها بيوم، إذ عادة تبدأ في 2 يناير من كل عام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية تستمر لنحو 4 أيام.

ومن جانبه، أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بالشوارع، لمتابعة التمركزات وفرق وسيارات الطوارئ، للاطمئنان على انتظام العمل.

وأشار إلى أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، ودفعت بـ 150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مؤكدًا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

