مصرع شابين في حادث تصادم دراجتين على طريق "طليا- أشمون" بالمنوفية- صور

04:44 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "طليا- أشمون" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، أسفر عن مصرع شابين من قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تبين من المعاينية، أن الضحيتين هما "خالد. ا"، و"كرليس. ع. س"، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، سائق دراجة دليفري بأحد محلات الكشري.

تم نقلهما إلى مستشفى الأميري بمدينة أشمون، إذ لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصاباتهما.

في ذات السياق، أشار الأهالي إلى أن طريق "طليا- أشمون" يفتقر إلى الإنارة الكافية، وتنتشر به بالوعات غير مغطاة على مسافات متباعدة، ما يجعل السير عليه ليلاً محفوفًا بالمخاطر.

