الصحة تدعم عددا من مستشفيات الشرقية بأجهزة طبية تتجاوز 50 مليون جنيه

الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدعم وزارة الصحة والسكان للمنشآت الصحية بالمحافظة من خلال تزويدها بأحدث جهاز قسطرة قلبية ومخية لمستشفى فاقوس المركزي بالإضافة إلى 12 جهاز تخدير لدعم العمليات الجراحية بالمستشفيات بتكلفة تقديرية تتجاوز 50 مليون جنيه وذلك خلال أقل من شهر تزامناً مع احتفالات العيد القومي للمحافظة في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا الدعم شمل تجهيز عدد من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة بالأثاث والأجهزة الطبية المتطورة.

تضمنت الأجهزة أشعة عادية وتليفزيونية ووحدة أسنان كاملة وأجهزة تعقيم ورسم قلب ورسم عصب ومنظار قولوني وأجهزة صدمات كهربائية وعلاج طبيعي وأسرة عناية مركزة ومنظار حنجري إضافة إلى سرنجات ومضخات محاليل كهربائية وذلك لخدمة المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.