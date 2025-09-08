

الأقصر- محمد محروس:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، على جثة شخص مجهول الهوية في بداية العقد الرابع من عمره، ملقاة بالقرب من مزلقان الساحة الرضوانية التابعة لمركز البياضية.

تلقت مديرية أمن الأقصر، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على الجثمان، إذ انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوقًا أمنيًا لمعاينة المكان واستدعاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف سبب الوفاة، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان الشاب قد تعرض لصدمة قطار، أو سقط من القطار، أو أن يكون هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي لحين التعرف على هويته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.