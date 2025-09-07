بالصور.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "طلال.. تاريخ تقرأه الأجيال"

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، اليوم الأحد، فعاليات النسخة السادسة من معرض "طلال.. تاريخ تقرأه الأجيال"، وذلك بمقر المكتبة، وسط حضور دبلوماسي وبرلماني وثقافي بارز.

ويأتي المعرض هذا العام بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الخيري، ليواصل سلسلة معارض بدأت عام 2020، وتنقلت بين الرياض والكويت والقاهرة، وصولاً إلى الإسكندرية.

ويضم المعرض 11 جناحاً توثق سيرة ومسيرة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، من نشأته وحتى رحيله عام 2018، مروراً بمبادراته التنموية ومؤسساته التي تجاوز عددها 20 مؤسسة في العالم العربي، فضلاً عن جناح خاص يبرز علاقته الفكرية والثقافية بمصر، ولا سيما مدينة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن المعرض يخلّد سيرة شخصية عربية دولية كرّست حياتها للعمل المؤسسي من أجل التنمية، مشيراً إلى أن الأمير طلال كان أول مبعوث أممي سامٍ عربي للطفولة، وأسهم في تأسيس منظمات تنموية تعنى بالمرأة والطفل والتنمية المستدامة.

من جانبه، عبّر الأمير عبد العزيز بن طلال عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل لمؤسسات العمل التنموي، مؤكداً أن المعرض لا يقتصر على عرض مقتنيات، بل يحمل روح الأمير طلال وشغفه بالإنسان والتنمية، ويجسد عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

كما ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة نيابة عن الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، أشاد فيها بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى ارتباط الأمير طلال بمصر منذ أربعينيات القرن الماضي، وزيارته الأولى للإسكندرية.

وفي كلمة جامعة الدول العربية، أعرب السفير محمد صالح العجيلي، الأمين العام المساعد، عن اعتزازه بمسيرة الأمير طلال، وبدور نجله الأمير عبد العزيز في مواصلة الرسالة التنموية التي تهدف إلى رفعة الإنسان العربي.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المعرض يمثل حدثاً ثقافياً يحمل معاني الوفاء والإبداع، ويبرز أهمية توثيق التجارب الملهمة التي تخلد في الذاكرة وتلهم الأجيال القادمة.

وشهد الافتتاح تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، تقديراً لدورها في دعم العمل العربي المشترك، كما تسلّم الدكتور أحمد زايد درع تكريم باسم مكتبة الإسكندرية. وتخلل الحفل عرض أفلام وثائقية تناولت سيرة الأمير طلال، إلى جانب نبذة عن المعارض السابقة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومي 8 و9 سبتمبر، من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساءً، داخل مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ويصاحبه برنامج ثقافي يتضمن ندوات فكرية حول الأمير طلال والتنمية المستدامة، ورؤيته في التعليم والتمكين، إضافة إلى جلسة شهادات حية من شخصيات عاصرته. كما يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والجامعة العربية المفتوحة (فرع مصر)، التي أسسها الأمير طلال، وتمتد فروعها اليوم إلى أكثر من تسع دول عربية.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والوزراء السابقين، من بينهم الأميرة سرى بنت سعود آل سعود، والمستشارة أمل عمار، والأستاذة جاكلين عازر، والسفير صالح بن عيد الحصيني، والسفير أمجد العضايلة، والقنصل محمد مزيد الهوشان، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور يسري الجمل، والسفيرة نبيلة مكرم، الذين أعربوا عن تقديرهم لقيمة المعرض وما يقدمه من توثيق لمسيرة الأمير طلال بن عبد العزيز.