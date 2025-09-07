محافظ سوهاج يحيل واقعة غياب دفاتر عُهدة بالرياينة إلى النيابة (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واقعة عدم وجود دفاتر العُهدة بمجمع الخدمات الزراعية بقرية الرياينة المعلق إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها اليوم الأحد، بمدينة طما والقرية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورصد المحافظ خلال الجولة عددًا من المخالفات، أبرزها وجود تعديات بالبناء أسفل أسلاك الضغط العالي، ووجه بإزالتها فورًا، كما رصد غياب 10 موظفين بمدرسة الرياينة الثانوية، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأبدى المحافظ استياءه من سوء حالة نادي طما الرياضي، موجهًا بإعداد تقرير لرفع كفاءته، كما أمر برفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بعدد من شوارع مدينة طما.

وشملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الخدمية الأخرى كالمدارس والوحدات الصحية والبيطرية ومجمع الخدمات الحكومية، حيث شدد المحافظ على جاهزيتها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، واستمع لشكاوى عدد من الأهالي ووجه بحلها.