أسرة تتهم صاحب محل بالتحرش بطفلتها وعرض مقاطع خادشة عليها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حررت أسرة طفلة بمدينة شبين القناطر في القليوبية، محضرًا اتهمت فيه صاحب محل خردوات بالتحرش بابنتهم البالغة من العمر 9 سنوات، وإجبارها على مشاهدة مقاطع غير لائقة على هاتفه المحمول.

كشفت والدة الطفلة الواقعة بعدما لاحظت رفض ابنتها الذهاب إلى المحل الذي اعتادت شراء المستلزمات منه، لتخبرها الطفلة بتعرضها لتصرفات مشينة من المتهم.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7310 إداري مركز شبين القناطر، بعدما استمع النقيب محمد مأمون، معاون المباحث، لأقوال الأسرة، وباستدعاء المتهم أنكر الاتهامات الموجهة إليه، فيما أمرت النيابة العامة بإجراء التحريات حول الواقعة.