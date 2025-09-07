الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لم تكن مشادة عابرة بين سائق توك توك وسائق ميكروباص داخل محطة وقود بحي مينا البصل سوى شرارة أشعلت واحدة من أبشع الجرائم، بعدما تحولت الكلمات الغاضبة إلى دماء سالت في الشارع، أنهت حياة شاب كان يسعى فقط لكسب قوت يومه.

- بداية القصة

القصة بدأت حينما وقع خلاف بين الضحية "محمد.ن"، سائق توك توك، وأحد السائقين على أولوية دخول محطة الوقود. مشادة كلامية قصيرة تدخل الأهالي لفضّها، لكن الغضب ظل مشتعلًا في النفوس.

- عودة الثأر

بحسب تحريات المباحث، عاد المتهم ومعه آخرون بعد نحو نصف ساعة، مستقلين سيارة "ميني فان"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء بينها "خنجر" ومطواة. بدأوا البحث عن الضحية في منطقة عمله بشارع المكس، حتى عثروا عليه، ليُسدد له أحدهم عدة طعنات قاتلة أمام أعين المارة، ثم لاذوا بالفرار.

- النهاية المأساوية

نُقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. المشهد وثقته كاميرات المراقبة، التي كشفت تفاصيل الهجوم لحظة بلحظة.

- التحقيقات والتحرك الأمني

على الفور، انتقل ضباط مباحث مينا البصل إلى مكان الواقعة، وجرى تحرير المحضر رقم 12688 لسنة 2025 جنح القسم. وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع طلب تحريات المباحث حول ملابسات الجريمة.