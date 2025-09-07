إعلان

وفاة سيدة مسنة بسبب حقنة دواء خاطئة في الوادي الجديد

04:18 م الأحد 07 سبتمبر 2025

مستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الأحد، إثر حقنة دواء بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة " فتحية.ر.ع"، 62 عامًا ومقيمة بحي الزهور بمدينة الخارجة، بسبب أخذ حقنة عن طريق الوريد لدواء " الزينتال" عن طريق الخطأ في المنزل.

جرى نقل جثة السيدة المسنة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

