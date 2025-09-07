أوقاف المنيا تشدد على منع استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

عقد الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة بالمديرية، صباح اليوم الأحد، للتأكيد على الالتزام التام بخطبة الجمعة وقتًا وموضوعًا وزيًا، مع تكثيف الدور الدعوى بشكل عام وفي القرى بشكل خاص.

كما طالب وكيل وزارة الأوقاف الجميع بالحفاظ على قدسية المساجد وعدم استغلالها في الدعاية الانتخابية وغيرها سواء بالكلمة أو الصورة أول تعليق لافتة تشير إلى ذلك، وعدم السماح لغير المرخص له من الحديث فى المسجد تحت أي مسمى ويتحمل مدير الإدارة والمفتش والموظفون بالمسجد المسئولية.

وطالب عمر مديري الإدارات بالمرور على الأنشطة الدعوية: ( مقارئ – منبر ثابت – إفتاء – إقراء – ندوات علمية – برنامج تثقيفى- مكاتب تحفيظ- قراء سورة ) ورفع التقارير الخاصة بالأنشطة فى مواعيدها مع التأكيد على المحاور الأربعة التي تبنتها وزارة الأوقاف ( محاربة التطرف الدينى واللاديني - العمل على بناء الإنسان – صناعة الحضارة والحفاظ على العقل البشري وحمايته من الأفكار الهدامة حتى يبدع ويفكر ويبتكر وينطلق في حلول الأزمات ).

كما شدد على ترشيد المياه والكهرباء للمقرات الإدارية والمساجد والزوايا حفاظاً على المال العام وعدم وجود توصيلات خارج عداد المسجد، وعدم جمع تبرعات تحت أي بند ويتحمل مدير الإدارة والمفتش والفنى والموظفون بالمسجد المسئولية، مؤكداً على انضباط العمل بالمسجد والالتزام بتعليمات الوزارة بخصوص موضوع ووقت الخطبة وفى حالة نشر أى فيديوهات لإمام المسجد أو خطيب الجمعة مخالف لموضوع الوزارة ووقت الخطبة أو بها أي مخالفات للفكر الوسطي المستنير يتحمل مفتش، المنطقة ومدير الإدارة المسئولية كاملة، وعدم عمل أي فعاليات علمية أو دعوية إلا بعد الرجوع للمديرية لعمل اللازم.