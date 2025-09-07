ننشر أسماء المصابين في حادث انهيار بلكونة منزل بالزقازيق



الشرقية- ياسمين عزت:

حصل "مصراوي" على أسماء 3 مصابين في حادث انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بشارع المكاتب بمدينة الزقازيق، وحالاتهم الصحية بعدما تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأفادت مصادر معنية بمحافظة الشرقية، أن حصيلة المصابين جراء سقوط بلكونة منزل مكون من طابقين بشارع المكاتب بمدينة الزقازيق أصابت 3 أشخاص أثناء مرورهم من الشارع بالتزامن مع سقوط المنزل.

وجاءت أسماء المصابين كالأتي: "ياسين عزت عبد الرحمن، 13 عاما، حالته حرجة كسر بالجمجمة"، "محمد السيد محفوظ، 22 عاما، حالته مستقرة، و"عبد الرحمن علاء فاروق"، 22 عاما، مصاب بفقرات الظهر".

من جانبه، كشف الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، عدد مصابي حادث انهيار عقار شارع المكاتب جزئيا بمدينة الزقازيق، إذ بلغ عددهم 3 مصابين، نافيا وقوع وفيات جراء الحادث.

أشار لـ مصراوي أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى المنتزه بالزقازيق بمعرفة الأهالي، مؤكدا على أن الإسعاف لم يقل حالات إصابات أو وفيات إلى المستشفيات.