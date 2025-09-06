ضبط طالبة ألقت رضيعها "سفاح" داخل القطار وهربت إلى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مديرية سوهاج القبض على طالبة بالثانوية الصناعية بتهمة إلقاء رضيع حديث الولادة داخل القطار تم العثور عليه في محطة قنا البندر.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة مجهول الهوية داخل القطار القادم من القاهرة في محطة قنا.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهمة في إلقاء الرضيع طالبة في المدرسة الثانوية الصناعية، تبلغ من العمر 18 عامًا، من محافظة سوهاج، أنجبت رضيع من علاقة غير شرعية مع نجل عمها، فقررت التخلص من رضيعها وانتظرت توقف القطار في سوهاج ووضعت الرضيع ثم رحلت مرة أخرى حتى تم العثور عليه في محطة قنا.

وجرى ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.