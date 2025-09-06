إعلان

مصرع أب ونجله وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

05:53 م السبت 06 سبتمبر 2025

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه ونجله فيما أصيب اثنان آخران، في حادث مروري، اليوم السبت، على محور ديروط – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بحادث مروري بمحور الفرافرة – ديروط في أسيوط.

تبين تصادم سيارة ملاكي بفاصل خرساني بمحور الفرافرة – ديروط بمنطقة الكيلو 150 من مدينة الفرافرة أسفر عن مصرع أحمد صلاح حماد 37عامًا، ونجله عمر أحمد صلاح 18عامًا، وإصابة كل من محمود محمد صلاح 14عامًا، مروان محمد محمود، 6 أعوام.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفين والمصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص حادث تصادم اصطدام سيارة بحاجز
