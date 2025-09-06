إعلان

"العربية تفحمت".. السيطرة على حريق سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية (صور)

02:17 م السبت 06 سبتمبر 2025
    حريق يلتهم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية (3)
    حريق يلتهم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية (5)
    حريق يلتهم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية (2)
    حريق يلتهم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية (4)
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها، اليوم السبت، بطريق كورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وارتباك حركة المرور، دون وقوع أي إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة أمام محطة القويري بمنطقة بحري بحي الجمرك.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في سيارة ملاكي رقم "س هـ د 4516" أثناء سيرها بالطريق، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان واحتراق السيارة بالكامل، دون حدوث إصابات.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، فيما أعادت إدارة المرور تسيير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق سيارة كورنيش الإسكندرية
