بنسبة 100%.. قفزة مفاجئة في أسعار الطماطم بجنوب سيناء

02:11 م السبت 06 سبتمبر 2025

الخضروات

جنوب سيناء - رضا السيد:


شهدت أسعار الطماطم في جنوب سيناء قفزة مفاجئة بنسبة 100%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 7–8 جنيهات إلى 15–16 جنيهًا، مع توقع استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة حسب تجار الخضروات والفواكه.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من الارتفاع الكبير، مؤكدين أن الأسعار يجب أن تتراجع مع انخفاض باقي السلع. وقالت دعاء سمير، من طور سيناء، إن الطماطم لم تتجاوز 10 جنيهات منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن السبب وراء الارتفاع يعود لجشع بعض التجار الذين يخزنون الكميات ويبيعونها بأسعار أعلى.

وأوضحت خيرية إسماعيل، أن بعض التجار الكبار يتلاعبون بالأسعار عن طريق تقليل الكميات المعروضة في السوق، مطالبة بضرورة تشكيل لجان للحد من هذه الممارسات.

وقال محمد ناصر، تاجر خضروات: "إن ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة أسعار الجملة وتحميل تكلفة النقل من أسواق العبور على المستهلك"، مشيرًا إلى أن الكيلو أغلى بنحو جنيه عن مثيلاته في المحافظات الأخرى.

وأكد أحمد عبد الله، مزارع، أن الظروف المناخية، خاصة تقلبات درجات الحرارة المفاجئة، أثرت على إنتاجية الطماطم، ما ساهم في زيادة أسعارها بسبب انخفاض المعروض وزيادة الطلب.


الخضروات أسعار الطماطم جنوب سيناء
