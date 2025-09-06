إعلان

مبادرة خيرية بطهطا.. شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية (فيديو وصور)

01:03 م السبت 06 سبتمبر 2025
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
    شنط مدرسية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
سوهاج - عمار عبدالواحد:

قدمت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على "فيس بوك"، اليوم السبت، بثًا مباشرًا بعنوان: "بحضور وكيل وزارة التضامن.. توزيع 1000 شنطة مدرسية على أطفال الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج".

وشهدت مدينة طهطا شمالي سوهاج احتفالية كبرى نظمتها جمعية فجر الإسلام الخيرية بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات، حيث جرى توزيع: 1000 شنطة مدرسية كاملة بالمستلزمات، 1000 كرتونة مواد غذائية، 2100 مساعدة مالية للتلاميذ الأيتام بالمحافظة.

وحضر الاحتفالية وفد من دولة الإمارات برئاسة أبو عبدالله علي الراشدي، والمهندس عبدالستار أبو الفضل رئيس مجلس إدارة جمعية فجر الإسلام بطهطا، وخالد حماد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بطهطا، والشيخ محمد عبد الحميد مدير إدارة أوقاف بندر طهطا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وتخللت الفعاليات، التي أقيمت بإحدى القاعات الخاصة بطهطا، فقرات فنية نالت إعجاب الحضور وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الأطفال والأسر المستفيدة.

سوهاج مبادرة خيرية طهطا
