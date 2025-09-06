إعلان

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب بالإسكندرية (صور)

12:04 م السبت 06 سبتمبر 2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص أمام شركة بتروجيت بالكيلو 17، في اتجاه القاهرة على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص اصطدام ميكروباص بآخر ما أدى إلى انقلاب إحداهما، دون أن يؤثر ذلك على حركة المرور.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و4 إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

