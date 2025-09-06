شهيد لقمة العيش.. مصرع شاب بعد سقوطه من مبنى أثناء العمل بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إثر حادث مأساوي.

وبحسب مصدر من القرية، فإن الشاب "عبد الرحمن. ر" سقط من مبنى مرتفع أثناء عمله، وظل لعدة أيام يتلقى العلاج داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات، إلا أن حالته تدهورت وأعلن الأطباء وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصاباته.

ويستعد أهالي القرية لتشييع الجثمان من مسجد الجمعية الشرعية وسط حالة من الحزن، واصفين الفقيد بـ"شهيد لقمة العيش"، مشيرين إلى أنه كان مثالًا للكفاح والسعي الدائم وراء الرزق الحلال.