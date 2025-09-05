المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية بلغ 3,527,541 خدمة طبية في مختلف التخصصات والمستويات العلاجية، فيما وصل عدد المستفيدين من المبادرات الصحية القومية إلى 293,803 مواطن.

وأوضحت المديرية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية والوصول لأكبر عدد من المواطنين، مشيرة إلى أن الحملات شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة المرأة، رعاية الأم والجنين، بجانب حملة "100 يوم صحة" التي تواصل أعمالها حتى اليوم وسط إقبال واسع من المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور عمرو مصطفى محمود على أن هذه الأرقام تعكس التزام الفرق الطبية والإدارية برسالة الوزارة في تقديم رعاية صحية متكاملة، مؤكدًا استمرار الجهود في توسيع المبادرات وتحسين جودة الخدمات الصحية بما يليق بأهالي المحافظة.