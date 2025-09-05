معلم متقاعد بالأقصر ينقذ كلبًا عالقًا في بئر ليومين

الأقصر - محمد محروس:

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورًا وروايات لواقعة إنسانية مؤثرة، بطلها مدير مدرسة متقاعد من قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، بعدما تمكن من إنقاذ كلب كان يصارع الموت داخل بئر مياه عميقة ظل عالقًا بها ليومين كاملين دون طعام أو شراب.

بدأت القصة حينما كان “عبد الراضي النوبي حسن”، المعلم المتقاعد الذي أفنى سنوات عمره في خدمة التعليم، يتفقد الأراضي الزراعية القريبة من منزله، فسمع نباحًا متقطعًا في اليوم الأول ولم يعره اهتمامًا. غير أن تكرار الصوت في اليوم التالي بشكل أوهن وأضعف أثار قلقه، فقرر البحث بمساعدة أحفاده، حتى عثروا على كلب عالق في بئر مياه عميقة، في حالة إنهاك شديد.

لم يتردد عبد الراضي النوبي في التدخل، فألقى بنفسه في البئر في محاولة بطولية لإنقاذ الحيوان، وسط صعوبة بالغة وخطورة واضحة.

ومع وصول عدد من الأهالي لمساندته، تحولت الواقعة إلى مشهد إنساني مؤثر، انتهى بإنقاذ الكلب وسط فرحة الأهالي والأطفال الذين احتضنوه بعد نجاته.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأهالي القرية بشجاعة المعلم المتقاعد، معتبرين موقفه رسالة بليغة عن الرحمة التي لا تقتصر على البشر، بل تشمل كل مخلوقات الله.