فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببنها 4 أيام متتالية.. الأماكن والمواعيد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، عن قطع الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة ومركز بنها، بدءًا من غدًا السبت 6 سبتمبر وحتى الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

ووفقًا للبيان، ستكون مواعيد ومناطق الانقطاع كالآتي:

السبت 6 سبتمبر:

من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا بمناطق المصنع الحربي، كفر السرايا، وبنها 2.

ومن 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا بمناطق كفر السرايا 3، بنها 3، كفر الجزار 3، والجامعة 2.

الأحد 7 سبتمبر:

من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا بمناطق شركة مياه الشرب 2، مستشفى الجامعة 2.

ومن 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا مستشفى بنها التعليمي.

الاثنين 8 سبتمبر:

من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا بمناطق مستشفى الحميات 1، والتأمين 1.

ومن 11 صباحًا حتى 12 ظهرًا التأمين 2.

الثلاثاء 9 سبتمبر:

من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا بمناطق مستشفى بنها التعليمي 2.

ومن 11 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمناطق الجامعة، والمصنع الحربي 2.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بنها أن هذه الانقطاعات تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة الكهربائية وضمان استقرار التيار بالمناطق المستهدفة.