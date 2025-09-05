إعلان

4 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر.. الأماكن والمواعيد

07:54 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

4 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر.. ا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

‏‎الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يجري إطلاق القوافل في المواعيد والأماكن التالية:

- يومي 8 و9 سبتمبر بقرية أبيس 1 نطاق حي شرق.

- يومي 16 و17 سبتمبر بقرية بنجر السكر 2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

-يومي 23 و24 سبتمبر في قرية قرداحي بنطاق حي المنتزه.

- يومي 29 و30 سبتمبر بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية وزارة الصحة بالإسكندرية قوافل طبية مجانية الفريق أحمد خالد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم