4 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر.. الأماكن والمواعيد

4 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر.. ا

‏‎الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يجري إطلاق القوافل في المواعيد والأماكن التالية:

- يومي 8 و9 سبتمبر بقرية أبيس 1 نطاق حي شرق.

- يومي 16 و17 سبتمبر بقرية بنجر السكر 2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

-يومي 23 و24 سبتمبر في قرية قرداحي بنطاق حي المنتزه.

- يومي 29 و30 سبتمبر بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.