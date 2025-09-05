4 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر.. الأماكن والمواعيد
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية خلال شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يجري إطلاق القوافل في المواعيد والأماكن التالية:
- يومي 8 و9 سبتمبر بقرية أبيس 1 نطاق حي شرق.
- يومي 16 و17 سبتمبر بقرية بنجر السكر 2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.
-يومي 23 و24 سبتمبر في قرية قرداحي بنطاق حي المنتزه.
- يومي 29 و30 سبتمبر بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.
ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.
