رحيل مفاجئ للشيخ عبدالرحمن وهدان عقب خطبة الجمعة بالإسماعيلية

06:23 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

رحيل مفاجئ للشيخ عبدالرحمن وهدان عقب خطبة الجمعة ب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة الإسماعيلية، عقب تداول خبر وفاة الشيخ عبدالرحمن علي محمد علي وهدان، مقيم شعائر وخطيب مكافأة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والذي وافته المنية بشكل مفاجئ عقب إلقاء خطبة الجمعة بمسجد الكرم البررة التابع لإدارة الأوقاف.

وكان الشيخ عبدالرحمن، ألقى خطبته الأخيرة تحت عنوان “احتفالات ذكرى مولد النبي الشريف”، حيث تحدث إلى المصلين عن معاني المحبة والتآخي وفضل الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم ﷺ.

وبحسب روايات المصلين، فقد بدا وكأنه يودعهم بكلماته الهادئة وإشراقته المعهودة، قبل أن يتعرض بعد انتهاء الخطبة مباشرة لأزمة قلبية حادة.

وجرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية ، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، لتُسطر قصة رحيل مؤثرة هزّت مشاعر أبناء الإسماعيلية، الذين اعتادوا على حضوره بينهم بصوته المؤثر وابتسامته الودودة.

وأكدت مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن الفقيد كان أحد الوجوه الطيبة المشهود لها بالخلق الرفيع والإخلاص في العمل، حيث عمل خطيبًا بالمكافأة إلى جانب كونه مقيم شعائر، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ عبدالرحمن علي محمد علي وهدان من مسقط رأسه بقرية الأسدية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك عقب استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أسرته و أهالي الإسماعيلية والشرقية على حد سواء.

المجمع الطبي بالإسماعيلية مديرية أوقاف الإسماعيلية وفاة الشيخ عبدالرحمن علي محمد مسجد الكرم البررة خطبة الجمعة ذكرى مولد النبي الشريف
