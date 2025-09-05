الشرقية – ياسمين عزت

تواصل فرق الإنقاذ النهري، بمشاركة متطوعي "غواصين الخير"، جهودها للبحث عن جثماني شابين من ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي في مياه رشاح ملوينة بمدينة بلبيس، والذي أسفر عن مصرع 5 شباب ونجاة سادسهم.

وتمكنت جهود الإنقاذ من انتشال 3 جثامين حتى الآن، حيث جرى استخراج جثتين أمس عقب وقوع الحادث، بينما تم العثور على الجثمان الثالث صباح اليوم الجمعة، وشيعت جثامينهم في جنازات مهيبة وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وقال شحاتة أبو عيش، أحد غواصي الخير، في حديث خاص لـ مصراوي، إنه لبى دعوة زميله محمد الدولار، قاطعًا المسافة من محافظة الفيوم حتى بلبيس، للمشاركة في البحث عن الجثمانين المفقودين.

كما أوضح الغواص مصطفى كساب، القادم من محافظة الغربية، أنه يشارك في أعمال البحث جنبًا إلى جنب مع رجال الحماية المدنية، مؤكدًا أن الجهود مستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الجثث قد تظل عالقة بالمياه حتى 48 ساعة قبل أن تطفو على السطح، ما لم تحجزها عوائق بالمصرف.

وكان الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي تقل 6 شباب في مياه الرشاح، ما أسفر عن مصرع 5 منهم ونجاة واحد.

وأكد الأهالي أن بين الضحايا طفلًا يبلغ 14 عامًا، بالإضافة إلى شقيقين نجَا أحدهما فيما غرق الآخر.