افتتاح 9 مشروعات رياضية بتكلفة 15.1 مليون جنيه بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة في مراكز بلبيس، أبو حماد، الزقازيق، أبو كبير، مشتول السوق، منيا القمح، وههيا.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 15 مليونًا و100 ألف جنيه، استعدادًا لافتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بما يهدف إلى تأهيلها لاستقبال مختلف الفئات العمرية، وصقل مهارات الشباب، وإعداد جيل قادر على المشاركة في البطولات الرياضية المحلية والقارية والدولية.

وشملت المشروعات الرياضية الجديدة: صيانة وترميم وإنشاء سور وملعب بمركز شباب بني صالح ببلبيس – 2.8 مليون جنيه، إنشاء مبنى إداري وخدمي بمركز شباب خلوة أبو مسلم بأبو حماد – 2.4 مليون جنيه وإحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب شيبة بالزقازيق – 1.6 مليون جنيه.

وجرى إحلال وتجديد الملعب وتعلية السور بمركز شباب طوخ بأبو كبير – 1.7 مليون جنيه، إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب منية سنتا ببلبيس – 1.7 مليون جنيه وإحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب العجمي بمشتول السوق – 1.1 مليون جنيه.

وتم إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصنافين البحرية بمنيا القمح – 1.1 مليون جنيه وملعب خماسي بمركز شباب خلوة دبوس بههيا – 1.1 مليون جنيه وإحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصنافين القبلية بمنيا القمح – 1.6 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا خلال سبتمبر الجاري بتكلفة إجمالية مليار جنيه، في قطاعات: الصحة، الطرق والنقل، الأبنية التعليمية، الصرف الصحي، الأزهر والأوقاف، الشباب والرياضة، والإدارة المحلية والدعم الفني.