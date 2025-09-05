إعلان

جامعة الإسكندرية تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد (مستند)

02:24 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مواعيد الكشف الطبي بجامعة الإسكندرية (2)
  • عرض 3 صورة
    مواعيد الكشف الطبي بجامعة الإسكندرية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، مواعيد استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2025/2026، وذلك داخل الوحدات العلاجية التابعة لكليات الجامعة لإجراء الكشف الطبي عليهم.

وأكدت الجامعة، أنها أنهت استعداداتها بكافة الوحدات الطبية ومعامل التحاليل لاستقبال الطلاب وفق جدول زمني محدد، بما يضمن إنجاز الإجراءات في سهولة ويسر، على أن تنتهي أعمال الكشف الطبي يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويشمل الكشف الطبي طلاب كليات: الطب، طب الأسنان، التربية، الأعمال، الآداب، الحقوق، السياحة والفنادق، التمريض، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، رياض الأطفال، الزراعة، الصيدلة، الطب البيطري، والفنون الجميلة، وفقًا للجدول الزمني المرفق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة