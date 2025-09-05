جامعة الإسكندرية تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد (مستند)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، مواعيد استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2025/2026، وذلك داخل الوحدات العلاجية التابعة لكليات الجامعة لإجراء الكشف الطبي عليهم.

وأكدت الجامعة، أنها أنهت استعداداتها بكافة الوحدات الطبية ومعامل التحاليل لاستقبال الطلاب وفق جدول زمني محدد، بما يضمن إنجاز الإجراءات في سهولة ويسر، على أن تنتهي أعمال الكشف الطبي يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويشمل الكشف الطبي طلاب كليات: الطب، طب الأسنان، التربية، الأعمال، الآداب، الحقوق، السياحة والفنادق، التمريض، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، رياض الأطفال، الزراعة، الصيدلة، الطب البيطري، والفنون الجميلة، وفقًا للجدول الزمني المرفق.