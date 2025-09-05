فرحة ثلاثية.. ولادة 3 توائم بصحة جيدة في مستشفى قويسنا بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، ولادة ثلاثة توائم لسيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، وسط فرحة كبيرة من أسرتها والفريق الطبي.

وأكد المستشفى أن الأم وأطفالها الثلاثة في حالة صحية جيدة، ولم يحتاج أي من المواليد إلى دخول الحضانة، ما يُعد إنجازًا طبيًا للفريق القائم على الولادة.

قاد الفريق الطبي للعملية الدكتورة هانم محمد البيومي، رئيس قسم النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور حازم قابل استشاري النساء والتوليد، والدكتورة أسماء سامي أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة فيفي إبراهيم أخصائي التخدير، إلى جانب أطباء الأطفال وحديثي الولادة: الدكتورة سالي عثمان، والدكتورة منة الله عماد، وطاقم التمريض.

ويأتي هذا النجاح في إطار حرص مديرية الصحة بالمنوفية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.