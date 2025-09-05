إعلان

فرحة ثلاثية.. ولادة 3 توائم بصحة جيدة في مستشفى قويسنا بالمنوفية (صور)

12:36 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ولادة 3 توائم بصحة جيدة في مستشفى قويسنا بالمنوفية (2)
  • عرض 4 صورة
    ولادة 3 توائم بصحة جيدة في مستشفى قويسنا بالمنوفية (3)
  • عرض 4 صورة
    ولادة 3 توائم بصحة جيدة في مستشفى قويسنا بالمنوفية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، ولادة ثلاثة توائم لسيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، وسط فرحة كبيرة من أسرتها والفريق الطبي.

وأكد المستشفى أن الأم وأطفالها الثلاثة في حالة صحية جيدة، ولم يحتاج أي من المواليد إلى دخول الحضانة، ما يُعد إنجازًا طبيًا للفريق القائم على الولادة.

قاد الفريق الطبي للعملية الدكتورة هانم محمد البيومي، رئيس قسم النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور حازم قابل استشاري النساء والتوليد، والدكتورة أسماء سامي أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة فيفي إبراهيم أخصائي التخدير، إلى جانب أطباء الأطفال وحديثي الولادة: الدكتورة سالي عثمان، والدكتورة منة الله عماد، وطاقم التمريض.

ويأتي هذا النجاح في إطار حرص مديرية الصحة بالمنوفية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى قويسنا المركزي محافظة المنوفية مستشفى قويسنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة