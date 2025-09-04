بـ 2.5 مليون جنيه.. دعم وحدة مناظير حميات الزقازيق بجهاز حديث (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن النهوض بالصحة يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية، وصولًا إلى مجتمع صحي وسليم.

وأضاف المحافظ أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد عام 2014 وحتى تاريخه، تم الانتهاء من تنفيذ 144 مشروعًا في القطاع الصحي، ما بين إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة، بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و200 مليون جنيه، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، أنه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تم دعم وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى حميات الزقازيق بجهاز منظار حديث بتكلفة 2.5 مليون جنيه، مزود بتقنية Laser Transmission لنقل البيانات بسرعة، إلى جانب تكنولوجيا CBI Amber التي تساعد على تحديد أماكن النزيف داخل الجهاز الهضمي، بما يمكّن الأطباء من التدخل السريع والدقيق لوقف النزيف.