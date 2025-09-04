بالصور- 6 مصابين في حادث ميكروباص ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:



أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق " بني سويف- الفيوم"، الجديد، اليوم الخميس.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية "و ص ق 8645"، على طريق " بني سويف-الفيوم" الجديد، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "محمد.أ.ت"، 31 عامًا، جرح قطعي بالرأس، و"ياسمين.س.ح"، 29 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و"عبير.ف.ع"، 47 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشقيقتها "سحر"، 54 عامًا، كدمات بالظهر، و"وعد.ع.ح"، 4 أعوام، كدمات بالجسم، و"مجدي.ع.ت"، 27 عامًا، سائق السيارة.



جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.







