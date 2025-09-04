إعلان

بالصور- 6 مصابين في حادث ميكروباص ببني سويف

05:01 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث ميكروباص ببني سويف
  • عرض 3 صورة
    حادث ميكروباص ببني سويف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:


أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق " بني سويف- الفيوم"، الجديد، اليوم الخميس.


تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية "و ص ق 8645"، على طريق " بني سويف-الفيوم" الجديد، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "محمد.أ.ت"، 31 عامًا، جرح قطعي بالرأس، و"ياسمين.س.ح"، 29 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و"عبير.ف.ع"، 47 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشقيقتها "سحر"، 54 عامًا، كدمات بالظهر، و"وعد.ع.ح"، 4 أعوام، كدمات بالجسم، و"مجدي.ع.ت"، 27 عامًا، سائق السيارة.


جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف حادث ميكروباص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح