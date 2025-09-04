زواج عرفي وتعذيب بعلم الأم.. مفاجأة جديدة في جريمة مقتل طفل القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اهتزت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية على وقع جريمة مأساوية، ضحيتها طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره دفع حياته ثمنًا لعنف أسري مروّع، حيث لقي حتفه إثر اعتداء متكرر من زوج والدته، في واقعة كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة عنها.

أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم لم يكن يكتفي بضرب الطفل مرة واحدة، بل اعتاد التنكيل به وإيذائه بدنيًا على مرّات سابقة، حتى أن بعض الجيران كانوا على علم بما يتعرض له الصغير من عنف داخل منزله.

وكشفت المعلومات أن المتهم ارتبط بوالدة المجني عليه بعقد زواج عرفي، وأن الأخيرة كانت تدرك حجم الاعتداءات المتكررة على نجلها، لكنها لم تتحرك لحمايته.

جهات التحقيق أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وبيان ما به من إصابات، مع التصريح بدفنه عقب الانتهاء من التقرير النهائي.

كما كُلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة لكشف ملابسات الجريمة، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي للتأكد مما إذا كان الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي قبل وفاته.

التحريات قادت إلى تحديد هوية المتهم ويدعى محمود. ع، حيث تم ضبطه على يد المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث شبين القناطر، وحرر محضر بالواقعة رقم 7226 إداري شبين القناطر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وشيّع أهالي شبين القناطر جثمان الطفل محروس. ر، 10 سنوات، وسط أجواء خيم عليها الحزن والدعاء للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر.

