"محروس" ضحية وحشية زوج الأم.. مقتل طفل بعد وصلة ضرب بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توفي طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر اعتداء وحشي من زوج والدته، أسفر عن إصاباته البالغة التي أودت بحياته في مشهد صادم هزّ مشاعر الأهالي.

تلقى مركز شرطة شبين القناطر إخطارًا بمصرع الطفل محروس. ر، 10 سنوات، في ظروف غامضة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، لكشف تفاصيل الجريمة.

وأظهرت التحريات أن وراء الحادث زوج والد الطفل، محمود. ع، الذي اعتدى على الطفل بالضرب المبرح حتى فارق الحياة.

وتمكنت قوات الأمن بقيادة المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث شبين القناطر، من ضبط المتهم، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.