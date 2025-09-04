القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل ضحية زوج والدته، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إجراءات التشريح، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها وبيان القصد من ارتكاب الجريمة.

وتضمن قرار النيابة توقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل، للتأكد مما إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي قبل وفاته من عدمه، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى كشف الحقيقة.

وكانت مدينة شبين القناطر قد شهدت جريمة مأساوية، حيث لقي الطفل محروس. ر، 10 سنوات، مصرعه إثر اعتداء زوج والدته عليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات أودت بحياته.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوفاة الطفل، وعلى الفور شكّل فريق بحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن المتهم يدعى "محمود. ع"، زوج والدة المجني عليه، واعتدى على الطفل بالضرب المبرح حتى فارق الحياة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث شبين القناطر من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة رقم 7226 إداري شبين القناطر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشيّع أهالي شبين القناطر جثمان الطفل إلى مثواه الأخير وسط أجواء حزينة ودعوات بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.