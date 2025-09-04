

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

نظم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، احتفالية كبرى لتكريم 43 طالبًا وطالبة من أبناء الأعضاء المتفوقين دراسيًا، داخل حديقة النادي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية، والدكتور محمد رفعت أمين الصندوق، والدكتور عمرو وردة عضو مجلس الإدارة، والأستاذة رضوى الشافعي عضو المجلس والمشرفة على الحفل.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان، أن هذا التكريم يجسد إيمان الدولة والمجتمع بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن القليوبية تضع دعم المتفوقين في مقدمة أولوياتها باعتبارهم ثروة قومية تستحق الرعاية.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد الفرماوي أن نادي بنها الرياضي أصبح نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الأنشطة الرياضية والاهتمام بالتفوق العلمي، مشددًا على أن بناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع هو رسالة أساسية للأندية.

وأكد الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس النادي، أن تكريم المتفوقين تقليد سنوي ثابت، إيمانًا بأن العلم لا يقل قيمة عن البطولات الرياضية، مشيرًا إلى أن النادي سيظل داعمًا لأبنائه في مسيرتهم التعليمية والرياضية.

وأوضحت رضوى الشافعي، عضو المجلس والمشرفة على الحفل، أن الاحتفالية التي تُنظم للعام السادس على التوالي أصبحت تقليدًا راسخًا بالنادي، لغرس قيمة الاجتهاد والمثابرة في نفوس الطلاب.

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء من الفرح والفخر شارك فيها الطلاب وأسرهم، ليؤكد نادي بنها الرياضي دوره كصرح رياضي ومجتمعي رائد، يجمع بين دعم التفوق العلمي والبطولات الرياضية في آن واحد.