البابا تواضروس من أسيوط: الفرح الحقيقي دائم لا يقتصر على المناسبات (صور)

كتب : مصراوي

11:36 م 30/09/2025
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (5)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (6)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (7)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (3)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (9)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (10)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (11)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (12)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (13)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (14)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (15)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (17)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (18)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (19)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (20)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (8)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (22)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (4)
    زيارة البابا تواضروس لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط (21)

أسيوط - محمود عجمي:

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، عن سعادته بزيارته لدير الأمير تواضروس المشرقي بديروط في أسيوط، مؤكدًا أن ذكرياتها ستبقى طويلة رغم قصر مدتها، وداعيًا إلى التمسك بالفرح الحقيقي الدائم.

وفي كلمته، أوضح البابا أن الفرح لا يقتصر على المناسبات الاجتماعية كالنجاح والزواج، بل هو فرح دائم تمنحه الكنيسة عبر وسائلها الروحية كالأصوام والألحان.

واستشهد بقول الكتاب المقدس "افرحوا في الرب كل حين"، مشيرًا إلى أن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ القلوب.

واختتم قداسته كلمته بدعوة الحضور إلى شكر الله على نعمه الكثيرة كطريق لاكتشاف المزيد من الفرح، كما وجه الشكر للأنبا برسوم، مطران إيبارشية ديروط وصنبو، واصفًا إياه بـ"المطران الهادئ الرزين".

