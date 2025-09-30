"وصّل سلامي للرئيس".. فنانة منوفية لفتت انتباه رئيس الوزراء (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

بين وجوه مرسومة بدقة بالفحم، وقفت ندى علام، ابنة الخمسة والعشرين عامًا، تعرض أحلامها التي خطتها على الورق في معرض الصناعات التراثية بقرية شما.

الفتاة التي قضت طفولتها في السعودية وعادت إلى قريتها "ميت خاقان" بالمنوفية، لم تكن تملك سوى موهبتها وشغفها الذي صقلته بالتدريب المستمر، وأمل بسيط في أن تجد من يقدّر فنها.

لم تكن تعلم أن الزائر الذي سيتوقف أمامها بعد دقائق، لن يكون زائرًا عاديًا على الإطلاق، بل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كانت زيارته للمعرض في قرية شما، اليوم الثلاثاء، جزءًا من جولة تفقدية تهدف لدعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية في محافظة المنوفية.

ووسط جولته بين المعروضات، لفتت لوحات ندى أنظار رئيس الوزراء ليتوقف أمامها مشيدًا بجمالها ودقتها، وقال لها مباشرةً: "شغلك جميل جدًا.. ما شاء الله إنتِ بطلة".

كلمات التشجيع هذه دفعت ندى لأن تعبّر عن أمنية عفوية وبسيطة: "نفسي حضرتك توصل سلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي".

بابتسامة، رد رئيس الوزراء مؤكدًا أنه سيبلغ سلامها للرئيس بنفسه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فاستجاب أيضًا لطلبها في الحصول على فرصة عمل، واعدًا بتوفيرها في أقرب وقت، وذلك في حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية.

بالنسبة لندى، لم تكن هذه الكلمات مجرد إشادة عابرة، وإنما دفعة قوية ودعم مستحق لفنانة لا تزال تخطو أولى خطواتها. والآن، أصبح لديها وعد بفرصة عمل مستقرة، وهو الهدف الذي سعت إليه دائمًا، إلى جانب حلمها الأكبر في أن تستمر أصابعها في رسم حكايات جديدة بفحم على ورق.

