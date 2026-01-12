إعلان

جورج وأمل كلوني يخطفان الأنظار بحفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026- صور


كتب- مروان الطيب:

04:47 ص 12/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جورج وأمل كلوني
  • عرض 3 صورة
    جورج كلوني وأمل علم الدين على الريد كاربت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضر النجم العالمي جورج كلوني، رفقة زوجته أمل علم الدين، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

خطف الثنائي جورج وأمل كلوني فور وصولهما على الريد كاربت، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

النجم جورج كلوني مرشح لجائزة أفضل ممثل بفيلم موسيقي أو غنائي عن فيلم الدراما "Jay Kelly"

وشهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم منهم: سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

جورج وأمل كلوني جورج كلوني النجم العالمي جورج كلوني حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026 ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جوائز جولدن جلوب 2026 حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026 حفل جولدن جلوب 2026 جولدن جلوب 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم العالي تُطلق موقع الحوسبة السحابية لدعم الجامعات والمراكز البحثية
جامعات ومعاهد

التعليم العالي تُطلق موقع الحوسبة السحابية لدعم الجامعات والمراكز البحثية
برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
مصراوي ستوري

بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
زووم

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
مصراوي ستوري

"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان