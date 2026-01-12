جورج وأمل كلوني يخطفان الأنظار بحفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026- صور

حضر النجم العالمي جورج كلوني، رفقة زوجته أمل علم الدين، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

خطف الثنائي جورج وأمل كلوني فور وصولهما على الريد كاربت، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

النجم جورج كلوني مرشح لجائزة أفضل ممثل بفيلم موسيقي أو غنائي عن فيلم الدراما "Jay Kelly"

وشهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم منهم: سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.