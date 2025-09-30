إعلان

السيطرة على حريق اندلع في 5 أحواش للماشية بسوهاج (صور)

كتب : مصراوي

06:23 م 30/09/2025
سوهاج - عمار عبدالواحد:


سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج على حريق اندلع في 5 أحواش خاصة بتربية الماشية وملحقة بمنازل في مركز جهينة شمالي المحافظة، حيث تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها دون وقوع أي خسائر بشرية.


كان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالواقعة.


وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب في أحواش ملحقة بمنازل يملكها كل من محمد أنور محمد، ورثة جمال محمد السيد، محمود عمارة محمد، عبد الناصر محمد أحمد، وأيمن محمد عبد الوهاب.


وأسفر الحريق عن نفوق رأسين من الماشية واحتراق كميات من جذوع النخيل والبوص والتبن. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.




سوهاج حريق اندلع دكتور حسن عبدالعزيز

